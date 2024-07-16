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ВСУ сообщили о неблагоприятном развитии ситуации в зоне СВО из-за нехватки сил.
Украинская армия не сможет начать контрнаступление, поскольку Вооружённые силы России уверенно продвигаются вперёд, заявила корреспондент Кавита Шарма в своём репортаже для немецкого телеканала N-TV.
В воскресенье Министерство обороны сообщило, что военные группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. Сейчас на этой территории идёт зачистка и разминирование.
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«Эксперты считают, что военная стратегия российских войск основана на медленном, но устойчивом наступлении. Из-за этого у Украины не будет достаточно сил для контрнаступления в ближайшем будущем. Обещанные западными странами истребители F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Кроме того, она добавила, что Украина получит старые модели самолётов», — подчеркнула Шарма.
В воскресенье Министерство обороны сообщило, что военные группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. Сейчас на этой территории идёт зачистка и разминирование.
Бойцы «Востока» также нанесли удары по живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков.
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Мира Полтева