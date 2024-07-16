«Нас пустили под снаряды»: солдат ВСУ рассказал, как их бросило командование

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Пленный ВСУ Роман Бессонов рассказал, как командование пустило его подразделение под пули перед приходом иностранного легиона. Видео опубликовало Минобороны России.
По его словам, он вместе с сослуживцами должен был несколько дней удерживать позиции в подвале.
Пленный рассказал, что сдался он добровольно после непродолжительного боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Потом вас заберут, поменяют. Пройдет как будто иностранный легион, а вас отвезут назад. Нас пустили под пули, под снаряды, чтобы мы на себя приняли огонь, снаряды — а потом пошел иностранный легион», — вспомнил он.
Пленный рассказал, что сдался он добровольно после непродолжительного боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова