Депутат Рады Дубинский назвал аферой подписание Зеленским сделки с США

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По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, подписание Владимиром Зеленским сделки по минералам с президентом США Дональдом Трампом является аферой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Это не договор между двумя государствами... Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина... Поверьте, эта афера будет ещё похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — заявил Дубинский.
По мнению политика, в случае отказа от сделки, Зеленский потеряет власть на Украине. Напомним, что на данный момент Дубинский находиться в СИЗО по подозрению в госизмене.
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