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Депутат Рады Дубинский назвал аферой подписание Зеленским сделки с США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, подписание Владимиром Зеленским сделки по минералам с президентом США Дональдом Трампом является аферой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Это не договор между двумя государствами... Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина... Поверьте, эта афера будет ещё похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — заявил Дубинский.

По мнению политика, в случае отказа от сделки, Зеленский потеряет власть на Украине. Напомним, что на данный момент Дубинский находиться в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Киев начал применять новые беспилотники
ТАСС: Украина стала применять FPV-дроны повышенной дальности
29 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские военные начали использовать FPV-дроны повышенной дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева.
«Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — пояснил агентству эксперт.

FPV-дроны — это беспилотники, оснащенные камерой для передачи видео пилоту в реальном времени. ВСУ используют данный тип БПЛА со встроенным в него зарядом пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов. Их применение зафиксировано на Запорожском, Ореховском, Дзержинском, Кременском и Харьковском направлениях. К тому же эти беспилотники применялись в Курской и Белгородской областях. Киселев отметил, что FPV-дроны ни в коем случае нельзя трогать, а нужно расстрелять на месте и уйти.

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ВС РФ освободили Орлянское и продолжили продвижение к Купянску
29 марта 2025, 22:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские войска освободили населённый пункт Орлянское, после чего продолжили продвижение к Купянску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Теперь военнослужащие этого подразделения развивают наступление на Купянском направлении в Херсонской области неподалёку от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР).

В Минобороны РФ сообщили в украинские войска, несмотря на обещание Владимира Зеленского, продолжают наращивать удары по энергообъектам России.

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Валерия Залужного уличили в причастности к торговле оружием и смерти экс-главы МВД Украины
Депутат Рады Дубинский: Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием
29 марта 2025, 22:04

Валерий Залужный

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале опубликовал скриншоты документов, в которых якобы содержатся материалы из дела Службы безопасности Украины (СБУ).
Из материалов следует, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием, а гибель бывшего главы украинского МВД Дениса Монастырского могла носить «заказной» характер.

Дубинский отметил, что скриншоты документов ему передали подписчики. При этом не уточняется, в отношении кого ведётся следствие.

В материалах также приводится переписка, в которой говорится о том, что Монастырского мог заказать начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* или же сам Валерий Залужный.

Также отмечается, что убитый якобы вёл расследование о торговле оружием, которое Буданов* и Залужный якобы осуществляли вместе с высокопоставленными сотрудниками Пентагона.

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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Минобороны: Российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки
29 марта 2025, 18:37

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, от противника очищено село Щербаки в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Пантелеймоновку штурмовали подразделения «Южной» группировки войск. Её части, помимо освобождения населённого пункта, нанесли поражения формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР. На данном направлении противник потерял до 150 военнослужащих.

Щербаки освобождали подразделения войсковой группировки «Днепр». Оба населённых пункта перешли под полный контроль российских войск в результате активных и решительных наступательных действий, сообщили в Минобороны.

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#контроль
#днр
#всу
#минобороны
#рф
#запорожская область
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МО РФ: Киев нарастил удары по российским энергообъектам вопреки обещаниям Зеленского
МО: Киев нарастил удары по объектам энергетики РФ вопреки обещаниям Зеленского
29 марта 2025, 18:12

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Число атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Курской и Белгородской областях растёт. Это происходит, несмотря на публичные заявления Зеленского о якобы прекращении нанесения таких ударов.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В частности, в Белгородской области ВСУ только за один вчерашний день дронами атаковали пять энергетических объектов. Был нанесён удар по трансформатору, в результате чего произошло полное отключение комплектной трансформаторной подстанции. Также были атакованы два объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подстанция «Красная Яруга» и высоковольтная линия «Борисовка — Красная Яруга».

В результате этих ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, а тысячи мирных жителей региона остались без электричества, подчеркнули в Минобороны.

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