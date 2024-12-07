Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве

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В течение ближайших двух недель могут последовать отставки главы Национального банка Андрея Пышного, а также заместителя руководителя офиса Зеленского Олега Татарова. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале оппозиционный парламентарий написал, что увольнение с должностей Татарова, которого он назвал «офисным мусором», и Пышного («офисный главбух») уже запланированы. По словам Дубинского, предполагаемые отставки станут следствием «на редкость удачной поездки» в США главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Стоит отметить, что в начале сентября в киевском руководстве уже произошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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