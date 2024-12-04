Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Зеленский цинично лжёт, называя причиной непроведения выборов в стране невозможность соблюсти равные права на голосовании. Зато он обеспечивает всем украинцам равное право умереть.
С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале парламентарий написал, что лишь в выборе способа смерти Зеленский предоставляет гражданам Украины полную свободу. По его словам, до такого не додумался даже Гитлер.
Дубинский назвал киевский режим хунтой, которая остаётся у власти благодаря исключительно карательной системе. По словам депутата, Киев отправляет в окопы всех, кто хотя бы в малейшей степени проявляет несогласие с властью.
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