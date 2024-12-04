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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Депутат Рады Дубинский сравнил удерживающего власть Зеленского с Гитлером

Депутат Рады Дубинский сравнил удерживающего власть Зеленского с Гитлером

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Зеленский цинично лжёт, называя причиной непроведения выборов в стране невозможность соблюсти равные права на голосовании. Зато он обеспечивает всем украинцам равное право умереть.


С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале парламентарий написал, что лишь в выборе способа смерти Зеленский предоставляет гражданам Украины полную свободу. По его словам, до такого не додумался даже Гитлер.

Дубинский назвал киевский режим хунтой, которая остаётся у власти благодаря исключительно карательной системе. По словам депутата, Киев отправляет в окопы всех, кто хотя бы в малейшей степени проявляет несогласие с властью.

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Шольц: ФРГ не разрешит армии Украины наносить удары вглубь РФ
04 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus, проинформировало Reuters.
«По моему мнению, уже озвученные ранее мной решения остаются неизменно правильными: Германия не разрешит наносить ВСУ удары опасным оружием, которое мы поставили Киеву, вглубь российской территории. Это в том числе касается и крылатых ракет», — обратил внимание Олаф Шольц.

Ещё канцлер Германии призвал союзников сохранять спокойствие во время принятия решений по поддержке Киева.

Олаф Шольц отметил, что «будет продолжать делать все возможное» для недопущения эскалации на Украине, а ещё прямого конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом (НАТО).

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ прибыл в столицу Украины на поезде.

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#переговоры
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Российские инженеры готовят к выпуску модернизацию РЭБ «Капюшон»
04 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Diy13

Российские инженеры готовят к выпуску в 2025 году новую систему автоматической детекции угроз беспилотников, которая модернизирует станцию РЭБ «Капюшон». Об этом сообщил технический директор липецкого НПО «Киловатт» Георгий Белов». Система, по его словам, позволит улучшить защиту от вражеских БПЛА.
«Проблема подобных изделий состоит в том, что у них нет средств детекции БПЛА. Сама станция не работает постоянно, иначе она будет глушить все сигналы вокруг. Помехи должны ставиться только в случае необходимости. Но на практике военнослужащие могут не успевать своевременно включать их. Поэтому система автоматической детекции угроз БПЛА крайне необходима станциям наподобие «Капюшона», — рассказал Зимовский в беседе с RT.
Тем временем боец с позывным Сэм рассказал, что угроза атак БПЛА нависла уже даже над Кузбассом из-за завербованных противником диверсантов. Как сообщает «Сiбдепо», военный подчеркнул, что сейчас каждый может купить дрон в интернете, а после использовать для диверсий внутри России.
«Все думают, что СВО где-то там, а на самом деле угроза существует и у нас в Кузбассе, потому что людей вербуют, и вот такие же «птички» можно купить на площадке бесплатных объявлений и использовать против нас», — уточнил боец.
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#минобороны
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Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
04 декабря 2024, 15:52

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Отправка немецких войск на Украину исключена. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
«Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину», — заявил Шольц.

Таким образом канцлер ФРГ опроверг слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.

На встрече глав МИД стран – членов НАТО Бербок призвала предоставить Киеву членство в альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать действия по завершению конфликта.

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#военные
#мид
#германия
#фрг
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#шольц
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Украина потеряла более 280 человек за сутки в Курской области
ВСУ потеряли более 280 человек за сутки в Курской области
04 декабря 2024, 15:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военных за сутки в Курской области, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны России.
Кроме того, авиация ВС России поразила живую силу и технику противника в районах населённых пунктов, а именно: Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 37 935 военных.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российские военные окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. По словам полковника, одна из них окружена на 100%, вторая — на две трети.

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#военные
#всу
#курское направление
#вс рф
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Глава Минобороны Украины Умеров: начался серийный выпуск БПЛА «Паляница»
04 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Об этом заявил глава министерства обороны страны Рустем Умеров.
В своей колонке для украинского издания «Левый берег» он назвал начало серийного выпуска этих БПЛА «стартапом», реализация которого осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия.

Характеристики «Паляницы» не разглашаются, однако, по словам главы киевского режима Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника украинский президент говорил 24 августа.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остаётся под большим вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины производить качественное оборудование. Все предыдущие военные разработки Киева представляли собой лишь модификации уже существующих вооружений.

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#президент
#дрон
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#бпла
#ракета
#оборудование
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Захарова: Запад готовится обвинить Украину в своих преступлениях
04 декабря 2024, 13:48

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Запад готовится переложить ответственность за свои преступления на Киев и украинский народ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной уступке украинских земель ради прекращения огня. Об этом она говорила на брифинге.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня.

Западные политики начинают перекладывать ответственность за поражение Украины на Владимира Зеленского, украинское правительство и в целом на Киев.

«Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения", Украину и украинский народ!» — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в первую очередь союзники Украины «будут валить все» именно на граждан этой страны.

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#зеленский
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#захарова
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Глава Ялуторовска Смелик заявил о смерти тюменского военного комиссара на спецоперации
04 декабря 2024, 13:11

Фото: iStock/ LidiaGut

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Вячеслав Смелик обратил внимание, что Родион Хабаров ушел на специальную военную операцию осенью 2024 года втайне от своих сослуживцев, своё решение он «не афишировал, ушел без проводов и речей».

Утром 3 декабря военный комиссар из Тюменской области получил ранение во время выполнения боевого задания, спасти Родиона Хабарова не удалось.

Военный проходил обучение во Владивостоке в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова, 20 лет Родион Хабаров служил в штабе Восточного военного округа, потом он переехал в Ялуторовск.

Время и дату прощания с военным комиссаром в настоящий момент не назначили.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#сво
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Раскрыто положение ВСУ в лесах Курской области
Военэксперт Баранец: ВС РФ окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области
04 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВС РФ окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. Об этом сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, одна из взята окружена на 100%, вторая — на две трети.
«Под Курском образовались две группировки противника, которые ВС РФ сумели зажать в лесах. Одну из них мы фактически на 100% обложили, вторая окружена на две трети. Сейчас мы пытаемся использовать авиацию, беспилотники, артиллерию и все что есть — в общем, сносим все «налысо» в том месте, где они засели в лесах», — прокомментировал он для NEWS.ru.
Баранец подчеркнул, что у украинской армии большие проблемы с ротацией на передовой линии фронта, так как российские войска бьют по ним «всем вышеперечисленным», когда замечают перемещение противника.

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#всу
#вс рф
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«Курахово и Торецк»: на Украине назвали города, которые скоро перейдут под контроль ВС РФ
Депутат Рады Сюмар: ВСУ теряют Курахово и Дзержинск
04 декабря 2024, 12:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ уступают армии России важные населенные пункты – Курахово и Торецк (Дзержинск – российское название). Такое заявление сделала украинский депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.
«В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле», — заявила Сюмар.

По ее словам, после нескольких провалов ВСУ в зоне боевых действий украинскому командованию стоит выработать конкретные предложения по возведению фортификаций. Однако пока в этом направлении работа не ведется, отметила нардеп.

По данным председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимира Рогова, бойцы ВС РФ выбили подразделения группировки ВСУ из большей части Курахова. Инициатива находится в руках нашей армии. Большая часть города находится под контролем российских сил.

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