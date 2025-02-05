Депутат Рады Дубинский: Украине придется вступить в БРИКС

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Украине придется стать членом БРИКС из-за отказа Евросоюза принять страну в свои ряды. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас прибывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Это означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал депутат в своем telegram-канале.
Свое заявление Дубинский сделал на фоне слов президента Польши Анджея Дуды об украинском конфликте. По его мнению, после заключения мирного договора на Украине может резко вырасти преступность, а у многих солдат ВСУ появятся психические проблемы.
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Иван Мусатов