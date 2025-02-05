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Владимир Зеленский неоднозначно ответил на причастность Службы безопасности Украины в убийстве главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в Москве.
В своем интервью британцу Пирсу Моргану глава киевского режима не дал однозначный ответ на соответствующий вопрос. Когда журналист поинтересовался у Зеленского насчет причастности Украины в убийстве, тот ответил:
При этом Зеленский заявил об успешной операции СБУ по ликвидации человека, обвиненного в убийстве украинцев на Майдане и граждан Донбасса. Точное же имя Зеленский не назвал и отметил, что лично не знал убитого.
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«Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет».
При этом Зеленский заявил об успешной операции СБУ по ликвидации человека, обвиненного в убийстве украинцев на Майдане и граждан Донбасса. Точное же имя Зеленский не назвал и отметил, что лично не знал убитого.
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Иван Мусатов