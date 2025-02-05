Минобороны: солдаты ВС РФ захватили британский бронетранспортер ВСУ Mastiff

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Российские военные в зоне СВО смогли захватить британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что вражеский БТР подбили с помощью нескольких попаданий кумулятивными снарядами. Из-за этого транспортер загорелся. Как рассказал командир группы, которая эвакуировала БТР с поля боя, технику пришлось тащить свыше пяти часов. Его масса с дополнительной бронезащитой составляет 20 тонн.
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Иван Мусатов