Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev
РФ начнёт исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью.
Об этом во время своего выступления заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода, в результате которого погиб 21 человек.
По словам представителя России, российская армия оттесняет боевиков ВСУ по всей линии боевого сопротивления.
Ранее сообщалось, что количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
110 человек ранены, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.
Читайте также:
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека
Белгородский губернатор рассказал о масштабе повреждений после обстрела ВСУ
«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду
Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода, в результате которого погиб 21 человек.
«А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Мы её, разумеется, будем исправлять»,— говорит Небензя.Ранее постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание, что РФ удивило молчание генерального секретаря ООН после атаки ВСУ на Белгород, где погибли и получили ранения мирные граждане.
Ранее сообщалось, что количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
110 человек ранены, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.
Читайте также:
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека
Белгородский губернатор рассказал о масштабе повреждений после обстрела ВСУ
«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду
Мария Фирсова