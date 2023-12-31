Рогов прокомментировал заявление Украины о выдвижении РФ ультиматума

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Владимир Рогов, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», считает ультиматум, который Киев намерен выдвинуть РФ, громким провокационным заявлением и понимнием провала на фронте.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Киев не планирует проводить мирных переговоров с РФ. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования», которые Россия якобы примет.
По мнению Рогова, Подоляк говорит то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы, которые стремятся повысить градус ненависти и эскалации конфликта, а также выиграть время и втянуть как можно большее жителей постукраинского пространства, которое подконтрольно режиму Зеленского, в «мясорубку».
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«Это громкое провокационное заявление – следствие бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот», - объяснил Владимир Рогов РИА Новости.
«Конечно, переговоров не будет. Там не с кем вести переговоры. Зеленский, Ермак и прочие Подоляки – это недоговороспособные люди и военные преступники, удерживающие власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смертям людей. Их политическое существование зависит от жертв среди мирных жителей. Вести переговоры с преступниками и террористами нельзя. Ни к чему хорошему это не приведёт», - считает Владимир Рогов.Контрнаступление Украины началось 4 июня. Спустя 3 месяца президент России Владимир Путин констатировал, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». На начало декабря попытки атак стоили Украине потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Мария Фирсова