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Рогов прокомментировал заявление Украины о выдвижении РФ ультиматума

Рогов: Подоляк, говоря об ультиматуме, понимает, что на фронте все грустно
31 декабря 2023, 08:36
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Владимир Рогов, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», считает ультиматум, который Киев намерен выдвинуть РФ, громким провокационным заявлением и понимнием провала на фронте.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Киев не планирует проводить мирных переговоров с РФ. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования», которые Россия якобы примет.

«Это громкое провокационное заявление – следствие бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот», - объяснил Владимир Рогов РИА Новости.

По мнению Рогова, Подоляк говорит то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы, которые стремятся повысить градус ненависти и эскалации конфликта, а также выиграть время и втянуть как можно большее жителей постукраинского пространства, которое подконтрольно режиму Зеленского, в «мясорубку».

«Конечно, переговоров не будет. Там не с кем вести переговоры. Зеленский, Ермак и прочие Подоляки – это недоговороспособные люди и военные преступники, удерживающие власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смертям людей. Их политическое существование зависит от жертв среди мирных жителей. Вести переговоры с преступниками и террористами нельзя. Ни к чему хорошему это не приведёт», - считает Владимир Рогов.
Контрнаступление Украины началось 4 июня. Спустя 3 месяца президент России Владимир Путин констатировал, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». На начало декабря попытки атак стоили Украине потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

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#украина
#всу
#политика
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Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
31 декабря 2023, 09:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Руководство Украины оказалось в ловушке из-за нового законопроекта, который ужесточит мобилизацию.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене и содержат в киевском СИЗО. По мнению парламентария, власти оказались в ловушке, которую пытались создать главкому ВСУ Валерию Залужному и переложить на него ответственность за мобилизацию.

Законопроект, который опубликовали до этого, вызвал шквал критики в сторону украинского правительства и офиса президента. К слову, против новых подходов к мобилизации выступали даже ситуативные партнеры украинской стороны.

Владимир Зеленский 19 декабря говорил, что он получил обращение из генштаба ВСУ о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч человек. А спустя неделю Залужный опроверг слова Владимира Зеленского. Он сказал, что военное командование не делало подобных запросов.

Ранее сообщалось, что внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Её слова передает местное издание «Страна».

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Рогов прокомментировал заявление Украины о выдвижении РФ ультиматума
#всу
#украина
#новости
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Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью
31 декабря 2023, 09:07

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

РФ начнёт исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью.
Об этом во время своего выступления заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода, в результате которого погиб 21 человек.

По словам представителя России, российская армия оттесняет боевиков ВСУ по всей линии боевого сопротивления.

«А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Мы её, разумеется, будем исправлять»,— говорит Небензя.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание, что РФ удивило молчание генерального секретаря ООН после атаки ВСУ на Белгород, где погибли и получили ранения мирные граждане.

Ранее сообщалось, что количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

110 человек ранены, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

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#россия
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#белгород
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Сунак в новогоднем обращении не стал упоминать Украину
31 декабря 2023, 08:11

Фото: istockphoto/JARAMA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпочёл упоминать Украину в своем новогоднем обращении к гражданам, хотя в прошлом году тема украинского конфликта затрагивалась в его выступлении.
ТАСС пишет, что вместо этого глава британского правительства был сосредоточен на внутриполитических достижениях властей и планах.

«Мы обеспечиваем рост экономики. Мы сократили инфляцию вдвое. Мы снизили налоги для бизнеса до минимального уровня в современной британской истории. И несколько недель назад привлекли инвестиции в размере £60 млрд ($75 млрд) в Великобританию. В Новый год я обещаю продолжать идти вперед», - сказано в заявлении Сунака, распространившемся канцелярией на Даунинг-стрит, 10.
По его словам, на следующей неделе правительство Британии представит план снижения налогов для 27 млн человек. Предполагается, что размер налоговых отчислений в среднем снизится на £450 ($570).

«Нам нужно смотреть в будущее с гордостью и оптимизмом», - сказал премьер.
В 2022 году в своем первом новогоднем послании в качестве главы правительства Сунак сообщал, что Соединенное Королевство, несмотря на экономические проблемы, будет и дальше поддерживать Украину.

Британские власти не раскрывают объёмы военной помощи Украине в следующем финансовом году. Он начнётся 6 апреля 2024 года и закончится 5 апреля 2025 года.

После начала СВО Великобритания выделила Украине £4,6 млрд ($5,9 млрд) - по £2,3 млрд ежегодно.
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон газете The Sunday Telegraph сообщил, что Лондон планирует в 2024 году как минимум сохранить на том же уровне помощь Украине.

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Зеленский заявил, что получил от военных план действий на 2024 год

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#всу
#украина
#сво
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Зеленский заявил, что получил от военных план действий на 2024 год
31 декабря 2023, 06:29

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что получил план действий на следующий год от военных во время пребывания в ставке главнокомандующего ВСУ.
«Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024 год», — написал Зеленский, не раскрыв при этом, однако, никаких подробностей.

Зеленский обсудил военные итоги года и проанализировал результаты боевых действий и решения.Также украинский лидер заслушал доклады военной и внешней разведки, затрагивающие военно-политические ожидания и возможные события в мире.

В конце ноября глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что такой план у ведомства все-таки есть.

Британский аналитик Шон Белл ранее напомнил о том, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

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#военные
#план
#армия
#украина
#владимир зеленский
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На Украине заградотряд расстрелял отступающих бойцов ВСУ
31 декабря 2023, 05:31

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, украинское командование использует карателей для удержания мобилизованных и бойцов теробороны на позициях. В подтверждение своих слов он передал агентству видео, снятое разведывательным БПЛА.



Видеозапись подтверждает открытие огня по своим товарищам, покинувшим опорный пункт ВСУ. Солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжали стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.

Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, губернатор Харьковской области Владимир Сальдо в октябре 2023 года рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

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#всу
#сво
#украина
#убийство
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Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим
30 декабря 2023, 20:51

Фото: iStock/JARAMA

Экс-глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Юрий Луценко заявил о критичности положения ВСУ. Об этом он сообщил в интервью YouTube-канала «Прямой».
По его словам, нынешний период является самым тяжёлым для Украины с начала конфликта.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда заинтересованы исключительно в своих рейтингах.

Вместе с тем Луценко подчеркнул, что Зеленский не хочет, чтобы народ ополчился против него из-за закона о мобилизации. Экс-глава МВД убежден, что президент Украины должен взять на себя ответственность за проект закона, определяющий правила мобилизации граждан в стране.

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#украина
#всу
#конфликт
#мвд
#владимир зеленский
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Захарова заявила, что за обстрелами в Белгороде стоят Великобритания и США
Захарова: за обстрелами в Белгороде стоят Британия и США, подстрекающие Киев
30 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания и США стоят за обстрелом украинскими военными Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Великобритания и США специально подстрекают Украину к совершению террористических актов, поскольку контрнаступление ВСУ не имело положительного исхода.

Захарова напомнила, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.

Также представитель МИД добавила, что виновником произошедшего стали и страны Евросоюза, которые продолжают поставлять вооружение на Украину.

В результате обстрела ВСУ Белгорода погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 ранены.

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#великобритания
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#теракт
#обстрел
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На Украине пожаловались, что не могут спрогнозировать российские удары
Спикер ВСУ Игнат: Россия намерена уничтожить инфраструктуру и армию Украины
30 декабря 2023, 19:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Советник командования ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» прокомментировал ракетные удары российских войск по территории Украины.
Он отметил, что в Минобороны Украины затрудняются с предугадыванием следующих атак ВС РФ, поскольку они не привязаны к каким-либо символическим датам, а нацелены исключительно на уничтожение объектов украинской инфраструктуры. Именно поэтому Игнат затруднился ответить на вопрос, чего можно ожидать дальше в рамках конфликта.

По его словам, Россия «не делает «ответку» на что-то», а чётко выполняет поставленные цели, которые заключаются в уничтожении инфраструктуры и армии Украины.

Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен идти на переговоры с Россией, но выставит несколько ультиматумов, которые Москва обязательно примет.

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#украина
#всу
#россия
#вс рф
#обстрел
#прогноз
#спецоперация
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Минобороны РФ назвало причины удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Министерство обороны РФ назвало причины, по которым ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с помощью ракет «Ольха» и чешских РСЗО Vampire. В пресс-службе российского военного ведомства считают, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные действия.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РФ, подчёркивается, что Россия не станет уподобляться киевским властям, которые давно уже используют террористические методы, атакуя мирные города и объекты на российской территории. В оборонном ведомстве указали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Таким же образом российские войска намерены действовать и дальше.

Что касается атаки на Белгород, повлекшей за собой смерть мирных жителей и детей, это преступление киевского режима не останется безнаказанным, заверили в министерстве обороны. В настоящее время известно о гибели в результате обстрела 12 взрослых горожан и двоих детей. Ранения получили 108 человек, 15 из которых дети.

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#преступление
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