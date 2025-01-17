Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский хочет попытаться сорвать процесс мирных переговоров с Россией после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем telegram-канале.
«Увеличение количества атак дальнобойным оружием я ожидаю после инаугурации Трампа. Усилив атаки, Зеленский будет создавать очередные препятствия для мирных переговоров», — написал депутат, находящийся сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене.
Дубинский отмечает, что в ответ на провокации Зеленского США могут прекратить предоставлять ВСУ разведданные и отключат системы Starlink. В связи с этим украинская армия окажется в еще более критическом положении, чем сейчас. Политик уточнил, что это приведет к потере еще больших территорий для Украины.
Читайте также:
Депутат Рады Бакумов сравнил военкомов из Харькова с ОПГ на фоне мобилизации
Представитель РФ в ООН Небензя: украинцы не хотят воевать за Зеленского
Меркурис: Запад поддерживает упрямство Украины в ее отказе от переговоров с РФ
Иван Мусатов