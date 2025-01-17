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На Украине жители не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь», — сказал Небензя.
Также представитель РФ отметил, что это нужно осознать и Западу. Чем раньше это случится, тем лучше будет для него и для самих жителей Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что британский военный аналитик Александр Меркурис высказался об отказе Киева проводить переговоры РФ. По словам эксперта, Запад поддерживает данное направление украинских властей.
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