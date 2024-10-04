Дезертиры из ВСУ устроили митинг в Николаевской оласти

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Военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации их части в Донбассе. После этого дезертиры устроили митинг в Николаевской области.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», протестную акцию солдаты организовали на центральной площади города Вознесенск. Около сотни военных выражали недовольство недостаточным уровнем подготовки новобранцев, а также дефицитом вооружений для ведения боевых действий в на Донецком направлении.
По словам одного из участников митинга командира взвода по имени Сергей, на такой шаг их толкнул крайне низкий уровень снабжения украинской армии. Боец рассказал, что неоднократно просил командование доставить им на передовую пулемёты, но так и не смог этого добиться.
Приехавший на митинг начальник управления психологической поддержки персонала командования сил территориальной обороны Александр Пухальский пригрозил военным ответственностью за самовольное оставление своей части.
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По словам одного из участников митинга командира взвода по имени Сергей, на такой шаг их толкнул крайне низкий уровень снабжения украинской армии. Боец рассказал, что неоднократно просил командование доставить им на передовую пулемёты, но так и не смог этого добиться.
Приехавший на митинг начальник управления психологической поддержки персонала командования сил территориальной обороны Александр Пухальский пригрозил военным ответственностью за самовольное оставление своей части.
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Александр Бойцов