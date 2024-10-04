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Дезертиры из ВСУ устроили митинг в Николаевской оласти

04 октября 2024, 09:04
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации их части в Донбассе. После этого дезертиры устроили митинг в Николаевской области.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», протестную акцию солдаты организовали на центральной площади города Вознесенск. Около сотни военных выражали недовольство недостаточным уровнем подготовки новобранцев, а также дефицитом вооружений для ведения боевых действий в на Донецком направлении.

По словам одного из участников митинга командира взвода по имени Сергей, на такой шаг их толкнул крайне низкий уровень снабжения украинской армии. Боец рассказал, что неоднократно просил командование доставить им на передовую пулемёты, но так и не смог этого добиться.



Приехавший на митинг начальник управления психологической поддержки персонала командования сил территориальной обороны Александр Пухальский пригрозил военным ответственностью за самовольное оставление своей части.

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#митинг
#солдаты
#всу
Командир полка Сид: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали «глазастые» дома
04 октября 2024, 09:37

Фото: istock/IherPhoto

Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.

«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры», — поделился он в беседе.

По его словам, было принято решение прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, которая почти вплотную примыкала к позициям. Длина этой просеки составила восемь километров. Боеприпасы и продукты перевозили на мотоциклах.

Однако у села, где размещались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, как отметил командир полка, все приходилось переносить вручную.

В результате возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение и закупили необходимые компоненты. В итоге тележка начала доставлять грузы, а ее оператор находился в безопасном месте на расстоянии нескольких километров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения
04 октября 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Олег Копьёв

Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения. Соответствующее видео опубликовало агентство РИА Новости.
На видео видны разрушенные и обгоревшие многоэтажные здания, а также дома частного сектора на окраине города. Движения техники и людей не наблюдается.

Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области
Боец «Ахмата»: ВСУ размещают технику и оружие в жилых массивах в Курской области
04 октября 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Evgeny555

Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках и во дворах жилых домов», — поделился боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» в беседе с агентством.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области.

До этого жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ перегруппировывают силы под Курском
Разведка «Ахмата» сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
04 октября 2024, 08:09

Фото: istockphoto/anmbph

Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, по итогам нескольких дней российские военные сделали вывод, что боевики уводят свои силы с участка у Суджи. Он отметил, что, возможно, это была ротация или маленькое отступление.

«По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — поделился военный.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
04 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/zim286

Юлия Полий, жительница Ессентуков, записала видеообращение к ООН, в котором выразила требование к мировой общественности призвать Украину к ответственности за нарушения правил ведения войны и помочь вернуть её мужа, который находится в плену Вооруженных сил Украины и подвергается пыткам. Об этом информирует РИА Новости.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — говорит она на видео, которое есть в распоряжении агентства.

По ее словам, с ней связались в Telegram-канале и заявили, что её супруг находится в плену. Боевики сообщили, что для его освобождения Юлия должна поджечь военную машину или пятигорский военкомат.

«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — добавила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара
Reuters: Сырский приказал укрепить оборону после потери Угледара
04 октября 2024, 07:21

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Об этом информирует Reuters.
Сырский отметил, что находится на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении. По его словам, работая в бригаде, он принял несколько решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.

3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#угледар
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Пушилин рассказал, почему Угледар был так важен для Киева
Пушилин: Угледар имел стратегическое значение для Украины
04 октября 2024, 05:50

Фото: Минобороны РФ

Освобождённый город Угледар, расположенный в ДНР, имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Город Угледар находится на господствующей высоте, что делало его важным опорным пунктом для противника. ВСУ старались удержать населённый пункт из-за его стратегической важности — расположения многоэтажных застроек и близости к шахтам с высотными сооружениями», — пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные использовали территорию для организации наблюдательных точек и ретрансляторов, что позволяло следить за российскими подразделениями на значительных расстояниях.

Пушилин отметил, что освобождение Угледара стало возможным благодаря героическим действиям российских военных, что также имеет стратегическое значение для армии РФ.

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«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре
Соскин: ВСУ потеряли 72-ю бригаду в Угледаре из-за решений Зеленского
04 октября 2024, 02:40

Украинские Вооруженные силы потеряли 72-ю отдельную механизированную бригаду в боях за Угледар, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьёзная 72-я бригада. Её полностью стерли», — отметил Соскин, подчеркнув, что ответственность за эту потерю несёт Владимир Зеленский и его режим.
По словам Соскина, бригаде, отправленной в Угледар, не предоставили ни помощи, ни необходимой поддержки, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую помощь. Военных, по его словам, «просто стирали и уничтожали», не давая покинуть позиции.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что российские войска взяли под контроль Угледар, который был ключевым опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.

До этого стало известно, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.

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Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
Times: украинцев пугают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации
04 октября 2024, 02:13

Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы.
По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности. Источник отметил, что менее 20% необходимого количества призывников удаётся набрать. Он объясняет провал коррупцией, нехваткой кадров, неэффективностью управления и общим недовольством в системе.

Также сообщается, что значительная часть мобилизованных больны тяжёлыми заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулёз и гепатит, что препятствует их отправке на фронт. В этой связи работник военкомата призвал НАТО создать специальное подразделение для надзора за мобилизацией и обеспечить дополнительное финансирование для повышения зарплат украинских военных.

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#всу
#украина
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