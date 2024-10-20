Депутат Рады Федиенко объяснил отмену брони от мобилизации злоупотреблениями

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Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко объяснил то, что бронирование от мобилизации временно приостановили, многочисленными злоупотреблениям этой услугой.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает издание «Страна.ua». По словам украинского парламентария, многие частные предприятия и организации стали злоупотреблять правом на бронь от призыва на военную службу своих работников, которая оформляется через приложение «Дия» (украинский аналог «Госуслуг»). Он пояснил, что руководители предприятий оставляли у себя небольшую квоту, а когда его сотрудника где-то останавливали сотрудники центра комплектования, сразу подавал его данные на бронирование.
Участившиеся подобные случаи и стали причиной приостановки бронирования. Депутат отметил, что цифровизация полезна, но не стоило злоупотреблять её во время вооружённого конфликта. Теперь, по мнению Федиенко, необходимо проверить, каким образом предприятия смогли получить статус «критических» и кто из «забронированных» работников уже безвозвратно покинул пределы Украины.
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