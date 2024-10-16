В Закарпатье на западе Украины женщины пытались перевернуть машину с военкомами

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Группа женщин в Закарпатье на западе Украины пыталась перевернуть микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) вместе сидящими внутри сотрудниками. После этого они забросали машину камнями.
Соответствующую видеозапись опубликовало в своём телеграм-канале издание «Страна.ua». На кадрах можно увидеть, как около десятка женщин со всех сторон обступают автомобиль ТЦК, стоящий на обочине толкают его и раскачивают, пытаясь повалить на бок. После этого микроавтобус спешно уезжает, а местные жительницы бросают ему вслед камни.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и не раз продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы украинцы призывного возраста не могли уклониться от воинской службе. При этом сотрудники ТЦК регулярно проводят рейды, а в армию зачастую попадают те, кто не годен к службе по состоянию здоровья. На этом фоне часто поступают сведения о противостоянии граждан и военкомов, притом зачастую с нарушением закона с обеих сторон.
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