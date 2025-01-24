Депутат Рады Федина: музыкантов Львовского военного оркестра отправят в пехоту

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Музыкантов Львовского военного оркестра направят на передовую в пехотные части. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины София Федина.
«Львовский военный оркестр переводят в пехоту. Музыканты — ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей и сотрудников ГБР (государственного бюро расследований), а также силовиков-пенсионеров, которые обучены и умеют обращаться с оружием, — ведь не для войны «мама цветочки растила», — написала политик в своем telegram-канале.
О том, кто дал распоряжение на отправку музыкантов, Федина не уточнила. Также она подчеркнула, что скоро не останется тех, кто сможет сыграть прощальную мелодию на ежедневных погребениях солдат.
Напомним, что сейчас на Украине проводится массовая мобилизация населения. К тому же все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. При этом силовиков на фронт власти не отправляют. Несмотря на это, в СМИ постоянно сообщают об очередной группе неподготовленных солдат, попавших в зону боевых действий.
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