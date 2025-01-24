Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров направил в зону специальной военной операции очередную группу добровольцев. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — поделился глава Чечни.
Кадыров отметил, что бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Обучение добровольцев занимались лучшие инструкторы, которые научили солдат необходимым навыкам для эффективного выполнения задач. При этом бойцов готовили к операциям в тяжелых условиях. Добровольцев полностью экипировали за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Иван Мусатов