ВС РФ обнаружили прикованные цепями тела бойцов ВСУ в Харьковской области

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Российские военные обнаружили прикованные цепями тела солдат ВСУ на занятых ими позициях украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».
По словам российских военнослужащих, сослуживцы оставили бойцов ВСУ без еды и воды. Также на телах были обнаружены следы пыток.
Один из найденных военных очевидно пытался выбраться и сбежать, но не смог сорвать с себя цепи.
Авторы канала подозревают, что это не единичный случай на харьковском направлении. Они предполагают, что таким образом офицеры ВСУ устраивают показательные расправы, чтобы заставить рядовой состав идти на штурм.
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Один из найденных военных очевидно пытался выбраться и сбежать, но не смог сорвать с себя цепи.
Авторы канала подозревают, что это не единичный случай на харьковском направлении. Они предполагают, что таким образом офицеры ВСУ устраивают показательные расправы, чтобы заставить рядовой состав идти на штурм.
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Анастасия Чинкова