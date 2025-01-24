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Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) сами боятся оказаться на фронте, потому применяют к гражданам насилие во время мобилизации. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, комментируя информацию о том, что украинские военкомы берут взятки от 3 000 до 10 000 долларов за освобождение мобилизованных.
«В том, что расценки на такие услуги могут существовать, я думаю, сомневаться не приходится, потому что вся эта система ужасно коррумпирована, и каждое движение ТЦК, услуга с их стороны, имеет свою цену. <...> Никто там за идею не работает, для тэцэкашников важно выполнять план, потому что их тоже могут отправить на фронт, если не наберут необходимое число жертв», — рассказал он в беседе с «Известиями».В то же время первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что время Владимира Зеленского во главе Украины подходит к концу. Так в разговоре с RT политик прокомментировал заявление главы киевского режима о непризнании новых регионов России.
«Он собирается до конца жизни руководить Украиной, что ли? Сегодня не признает — завтра признает. <…> Для него уже период руководства Украиной быстро приближается к концу. Придут другие люди, другие политики», — подчеркнул Цеков.Читайте также:
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