Депутат Рады Камельчук предложил мобилизовать в ВСУ пенсионеров

02 сентября 2025, 12:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил мобилизовать в ряды украинской армии пенсионеров. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».





По его словам, множество пенсионеров на Украине хотят служить в ВСУ, но им не дают этого сделать. При этом даже изменения в законодательстве о разрешении добровольной службы после 60 не помогают восполнить нехватку личного состава.





«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — сказал Камельчук.