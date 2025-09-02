Депутат Рады Камельчук предложил мобилизовать в ВСУ пенсионеров
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил мобилизовать в ряды украинской армии пенсионеров. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
По его словам, множество пенсионеров на Украине хотят служить в ВСУ, но им не дают этого сделать. При этом даже изменения в законодательстве о разрешении добровольной службы после 60 не помогают восполнить нехватку личного состава.
«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — сказал Камельчук.
К тому же депутат Рады предложил заменить некоторых командиров ВСУ на более авторитетных. Таким образом он предлагает решить проблему с самовольным уходом боевиков из частей и с позиций.