В регионе России эвакуировали 320 жителей из-за атаки ВСУ
Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону и соседних районах — Мясниковском и Неклиновском, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь 2 сентября.
В результате были повреждены многоквартирные дома, эвакуированы 320 человек и размещены в пунктах временного размещения.
На западной окраине города и в хуторе Красный Крым вспыхнула трава; пожары потушили еще ночью. В микрорайоне Левенцовский пострадали два многоэтажных дома: на улице Ткачева — повреждены фасад и кровля 19‑этажного дома, на улице Еляна — повреждены фасад и остекление квартир в 25‑этажке.
За медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребенок, серьезных травм у пострадавших не зафиксировано. Глава Ростова Александр Скрябин уточнил, что пострадавшим оказана необходимая помощь, экстренные службы работали в штатном режиме.
