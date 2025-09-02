В регионе России эвакуировали 320 жителей из-за атаки ВСУ

02 сентября 2025, 11:51

Трое взрослых и ребенок пострадали от атаки ВСУ в Ростове-на-Дону

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону и соседних районах — Мясниковском и Неклиновском, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь 2 сентября.