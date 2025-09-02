02 сентября 2025, 12:01

Христофору: слова Миллера о газе для КНР говорят о предрешенной судьбе Европы

Фото: istockphoto/butenkow

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсетях заявил, что заключение соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем «предрешило судьбу Европы».





По его словам, Китай получит недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который ранее поставлялся в Европу и Германию, а Монголия выиграет от транзита через свою территорию.





«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — написал эксперт.