Эксперт заявил о «предрешенной судьбе» Европы после одного решения России
Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсетях заявил, что заключение соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем «предрешило судьбу Европы».
По его словам, Китай получит недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который ранее поставлялся в Европу и Германию, а Монголия выиграет от транзита через свою территорию.
«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — написал эксперт.
«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» — переговоры по проекту велись с 2020 года. СМИ отмечали, что главным спорным моментом был вопрос цены: Пекин добивался котировки, близкой к российской внутренней, что не устраивало Москву. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался раскрывать цену для Китая, добавив лишь, что она будет ниже, чем та, по которой газ продаётся Европе.