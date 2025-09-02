Достижения.рф

Эксперт заявил о «предрешенной судьбе» Европы после одного решения России

Фото: istockphoto/butenkow

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсетях заявил, что заключение соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем «предрешило судьбу Европы».



По его словам, Китай получит недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который ранее поставлялся в Европу и Германию, а Монголия выиграет от транзита через свою территорию.

«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — написал эксперт.

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» — переговоры по проекту велись с 2020 года. СМИ отмечали, что главным спорным моментом был вопрос цены: Пекин добивался котировки, близкой к российской внутренней, что не устраивало Москву. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался раскрывать цену для Китая, добавив лишь, что она будет ниже, чем та, по которой газ продаётся Европе.
Никита Кротов

