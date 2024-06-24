Депутат Рады Костенко: Армия России ищет слабое место ВСУ для главного удара

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Россия заставляет украинские вооруженные силы рассредоточивать свои войска по всему фронту, чтобы найти уязвимые участки и нанести главный удар. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.
«Они стараются растянуть наши войска, чтобы определить слабые места и затем нанести удар. Никто не знает, где именно будет их основной удар», — отметил он.Костенко также подчеркнул, что Россия применяет такую тактику, осознавая недостаточный мобилизационный потенциал и нехватку резервов у Украины.
Ранее издание Global Times сообщало, что Россия обладает необходимыми ресурсами для решающего удара по Украине. В статье также отмечалось, что Запад все больше обеспокоен экономическим ростом России и значительными потерями ВСУ в тяжелых боях.
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Артем Кузьмин