Депутат Рады Костенко: на Украине каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек
На Украине каждый месяц на фронт отправляют 30 тысяч мобилизованных солдат. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Он отметил, что полтора миллиона человек уклоняются от призыва в ряды ВСУ. Как оказалось, мужчины просто не обновляют свои данные в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Из-за этого мобилизованные могут провести на переднем крае около 200 суток без ротации, так как армии не хватает резерва.
При этом telegram-канал «Два майора» рассказывал, что в России ежемесячно подписывают контракт с ВС РФ от 50 до 60 тысяч человек. Автор отметил, что в сравнении можно уидеть разницу в подходах двух стран.
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