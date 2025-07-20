В Солнечногорском районе Подмосковья момент уничтожения дрона попал на видео
В Солнечногорском районе Подмосковья жители засняли момент уничтожения вражеского беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, как в небе загорается яркая вспышка, после чего раздается сильный взрыв.
На фоне этого известно о пожаре в Зеленограде. Там из-за падения обломков дрона загорелись автомобили. Одна из машин взорвалась, после чего в земле образовалась воронка.
К тому же мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии минимум 15 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.
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