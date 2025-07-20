Жители Зеленограда сняли на видео горение и взрыв автомобилей из-за атаки дронов
В Зеленограде обломки беспилотника упали на автомобили в 20-м микрорайоне. Из-за этого вспыхнул пожар. К тому же одна из машин взорвалась после падения обломков.
На кадрах, опубликованными telegram-каналом Mash, видно, как горят два автомобиля. Рядом с ними стоят машины пожарных.
Следом стало известно о взрыве еще автомобиля после падения обомков дрона. Из-за этого в земле образовалась воронка.
На данный момент известно о сбитии 15 беспилотников на подлете к Москве. К тому же временно остановили работу все столичные аэропорты.
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