Собянин: на подлете к Москве уничтожено 15 вражеских беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице было уничтожено 15 вражеских беспилотников. Об этом глава города рассказал в своем telegram-канале.
Последнее сообщение об уничтожении дрона мэр опубликовал в 02:23 по местному времени. Всего средства ПВО уже сбили 15 БПЛА.
На фоне этого стало известно, что в Зеленограде обломки дрона упали в районе 20-го микрорайона. Там из-за происшествия начался пожар. Предварительно, горят автомобили. К тому же в результате атаки дронов были выбиты стекла в рядом стоящей многоэтажке.
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