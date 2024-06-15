Украинские пограничники со стрельбой задержали четырех уклонистов в Закарпатье

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Четверо украинцев хотели сбежать в Венгрию от мобилизации через Закарпатье. Как сообщила Госпогранслужба Украины, уклонистов задержали со стрельбой. Мужчины заплатили по 5500 долларов организаторам незаконных схем выезда за границу.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну. Киевский режим периодически ужесточает условия призывникам на законодательном уровне, а иногда людей просто хватают прямо посреди улицы.
Отдельные граждане пересекают границу с боем, нападая на пограничников, а некоторые переодеваются в женщин. Иногда уклонисты даже делают себе импровизированный женский бюст, чтобы больше походить на представительниц прекрасного пола.
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Никита Кротов