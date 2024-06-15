Украинские пограничники со стрельбой задержали четырех уклонистов в Закарпатье

США направят Украине более 1,5 миллиарда долларов в виде военной помощи, которую предоставят на мирном саммите в Швейцарии. Средства пойдут на гуманитарные нужды, энергетический сектор и обеспечение гражданской безопасности страны. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис.