Депутат Рады Потураев: видео с насильственной мобилизацией на Украине — подделка
Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев заявил, что большинство видеозаписей, которые демонстрируют случаи насильственной мобилизации на Украине, являются фальшивыми. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам Потураева, общественные организации с помощью искусственного интеллекта проанализировали большой массив подобных видео.
«И выяснилось, что почти все такие видео - подделка... То есть либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта», — заявил депутат.
При этом Потураев не представил никаких доказательств своим утверждениям.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, напротив, отмечал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования нередко превышают полномочия, применяют силу, сбивают людей машинами и даже провоцируют ДТП.