На Украине обратились к Мерцу с особыми просьбами, пишет Politico

Politico: Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Мерцу с особыми просьбами
Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с «особыми просьбами» о поддержке.
По данным Politico, обсуждалась ситуация в Вашингтоне и американские планы, находящиеся на рассмотрении. Зеленский просил у немецкого политика помощи в укреплении обороноспособности Украины.
Власти России утверждают, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия и становятся «игрой с огнём».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут рассматриваться как законная цель для РФ.
