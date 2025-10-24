Достижения.рф

Полиция Киева открыла уголовное дело после смерти мобилизованного

Фото: istockphoto/olegda88

Полиция Киева возбудила уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство») по факту смерти мужчины в распределительном пункте в Подольском районе столицы.



Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, 43‑летний киевлянин упал на пол в помещении пункта. Присутствовавшие там мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.

Факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. Тело направили на судебно‑медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Никита Кротов

