Полиция Киева открыла уголовное дело после смерти мобилизованного
Полиция Киева открыла дело об умышленном убийстве после смерти мобилизованного
Полиция Киева возбудила уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство») по факту смерти мужчины в распределительном пункте в Подольском районе столицы.
Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, 43‑летний киевлянин упал на пол в помещении пункта. Присутствовавшие там мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.
Факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. Тело направили на судебно‑медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
