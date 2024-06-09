Депутат Рады рассказала, как в академии ВСУ публично унижают студентов

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Преподаватели Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного публично унижают студентов и используют ненормативную лексику при общении с ними.
Об этом в воскресенье сообщила депутат Верховной рады Украины Юлия Яцик, опубликовав соответствующую аудиозапись.
В своем Telegram-канале Яцик разместила аудиозапись, где один из преподавателей грубо оскорбляет курсантов, применяя ненормативную лексику. В ходе разговора он угрожает физическим насилием, если курсанты не наведут порядок в своих помещениях, и предупреждает, что в противном случае они будут направлены на уборку туалетов.
Депутат призвала Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустама Умерова обратить внимание на эту ситуацию и принять справедливое решение.
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В своем Telegram-канале Яцик разместила аудиозапись, где один из преподавателей грубо оскорбляет курсантов, применяя ненормативную лексику. В ходе разговора он угрожает физическим насилием, если курсанты не наведут порядок в своих помещениях, и предупреждает, что в противном случае они будут направлены на уборку туалетов.
Депутат призвала Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустама Умерова обратить внимание на эту ситуацию и принять справедливое решение.
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Артем Кузьмин