На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников

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На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, который предписывает задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в пророссийском подполье Херсона.
«Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания», — сообщил информатор.Речь идет даже не о попытках покинуть Украину, что в нынешних реалиях практически невозможно, а о перемещениях внутри государства, к примеру, из Херсона в Николаев.
Источник рассказал, как житель Херсона пытался уехать в Николаев. Мужчину задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья пришло собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.
До этого пленный спецназовец ВСУ назвал цель захода украинских войск под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак