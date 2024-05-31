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На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников

Подпольщик: силовикам приказали мешать переездам призывников по Украине
31 мая 2024, 04:37
Фото: istock / Mindaugas Dulinskas

Фото: istock / Mindaugas Dulinskas

На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, который предписывает задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в пророссийском подполье Херсона.
«Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания», — сообщил информатор.
Речь идет даже не о попытках покинуть Украину, что в нынешних реалиях практически невозможно, а о перемещениях внутри государства, к примеру, из Херсона в Николаев.



Источник рассказал, как житель Херсона пытался уехать в Николаев. Мужчину задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья пришло собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.

До этого пленный спецназовец ВСУ назвал цель захода украинских войск под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза
31 мая 2024, 04:23

Фото: istock / Distortion Media

ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, массированная атака БПЛА была отражена с помощью средств ПВО.

В результате падения обломков на территории района пострадала нефтебаза. Повреждения получили и загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация пожара.

Также пострадали несколько сотрудников предприятия, остальные были эвакуированы.

«Специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов», — заявил Кондратьев.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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ВСУ обстреляли Первомайск и повредили газопровод
ВСУ обстреляли Первомайск из HIMARS, повредив газопровод
30 мая 2024, 23:56

Фото: istock / Dmitry Andreev

Город Первомайск в ЛНР обстреляли Вооруженные силы Украины, зафиксировано два прилета. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.
«Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора», — написал Колягин в своем Телеграм-канале.
Как сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, атаки были совершены, предположительно, из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, как солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#город
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#лнр
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Солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС России
«РВ»: Боец ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев и был спасен бойцами ВС РФ
30 мая 2024, 23:15

Фото: istock / Sinenkiy

Боец Вооруженных сил Украины 3 дня пролежал среди трупов сослуживцев в Харьковской области, прежде чем его спасли и пленили российские военнослужащие. Об этом рассказал Телеграм-канал военкоров «Русской весны».
Отметим, что Кирилла Проценко из Запорожья мобилизовали насильно.

«В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — сказано в сообщении.
По данным канала, украинец провел среди тел сослуживцев три дня, прежде чем его нашли и пленили солдаты группировки войск «Север» ВС РФ.

Ранее пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#вс рф
#всу
#военные
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Запад согласен на капитуляцию Украины
iDNES.cz: Запад уже согласен на капитуляцию Украины и подводит ее к переговорам
30 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/Liukov

Западные страны постепенно начинают принимать идею капитуляции Украины и готовы к мирным переговорам на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.
В статье отмечается, что на саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии, запланированный на июнь, не прибудут лидеры ключевых мировых держав — России, Китая и США. Среди самых известных участников будут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — не позволить западным союзникам открыто заговорить о перемирии», — пишет Гаек.
По его словам, осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией звучат в основном от западных политиков.

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Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина
FT: офис Зеленского дал чиновникам распоряжение критиковать Байдена и Си
30 мая 2024, 20:56

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Согласно источникам издания, в офисе Зеленского приказали публично осуждать Байдена и Си Цзиньпина за их отказ присутствовать на конференции по Украине, проходящей в Швейцарии. Этот документ был разослан главным украинским чиновникам в течение этой недели.

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#зеленский
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Российский боец с позывным Манул уничтожил четыре американских Bradley — видео
Российский боец с позывным Манул один уничтожил четыре американских БМП Bradley
30 мая 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Leestat

Военнослужащие Вооружённых сил РФ продолжают активно выводить из строя хвалёную натовскую технику, находящуюся на вооружении ВСУ. На Запорожском направлении российский боец с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley.
Как с юмором передают корреспонденты телеграм-канала «Mash на Донбассе», украинские вооружённые силы в одном бою стали беднее почти на 12 миллионов долларов. Ведь стоимость одной БМП Bradley составляет почти три миллиона. Именно эту дорогую технику НАТО и жёг одну за другой при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Безупречную работу нашего героя из «Отряда Викингов» засняли и опубликовали корреспонденты телеграм-канала. Опыт специальной военной операции показал, что неуязвимость западной техники очень сильно преувеличена, а действительность заметно отличается от рекламных роликов Пентагона. Свидетельство тому — сожжённые российскими солдатами «Леопарды», «Абрамсы» и «Брэдли».






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#спецоперация
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Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом
Mash: атакованная БПЛА под Белгородом «ГАЗель» везла работников «Агро-Белогорья»
30 мая 2024, 19:55

Фото: istock/maxim4e4ek

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области произошел дрон-камикадзе атаковал автомобиль «ГАЗель», который перевозил сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье».
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге сообщил, что водитель попытался спасти пассажиров, остановившись у ближайшего укрытия, но дрон ударил по людям. По данным главы региона, один человек погиб, а девять получили ранения.

Telegram-канала Mash добавил, что инцидент произошел в районе, где ранее, 6 мая, также был совершен атака на автобусы, перевозившие сотрудников «Агро-Белогорья» ВСУ. Тогда пострадали более 40 человек, восемь из которых погибли.

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Участники спецоперации предложили свой вариант наказания для генерала Попова
Участники СВО предложили вернуть Попова на фронт при доказательстве его вины
30 мая 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Участники спецоперации предложили вернуть бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в случае доказательства его вины в зону боевых действий.
Свое мнение они выразили в разговоре с Daily Storm. Участники СВО положительно отзываются о личностных качествах Попова. По их словам, он был внимателен к нуждам бойцов. Продажа металлоконструкций, инкриминируемая офицеру, считают они, могла быть частью обмена излишков на то, чего не хватает подразделениям.

До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что удивилась судебному решению оставить Попова под стражей, несмотря на ходатайство следователей изменить меру пресечения. Она пообещала изучить его дело и «посмотреть, какие были у суда аргументы».

Генерал Иван Попов подозревается в хищении металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей.

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ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму
30 мая 2024, 18:53

Фото: Istockphoto / NiseriN

Ночью Крымский полуостров был атакован со стороны ВСУ, которые пытались уничтожить несколько объектов в районе Крымского моста и на западном побережье полуострова.
Представители Министерства обороны России заявили об уничтожении восемь ракет ATACMS, а также восьми беспилотных аппаратов. По сообщениям властей Крыма, два парома в Керчи получили повреждения.

Министерство обороны РФ (МО) сообщило, что ночью 30 мая в акватории Азовского и Черного морей были отражены атаки ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами.

«Восемь оперативно-тактических ракет были уничтожены над Азовским морем, а восемь беспилотных аппаратов были перехвачены над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Два безэкипажных катера также были уничтожены», — сообщили в МО.
Позднее в ведомстве добавили, что еще четыре украинских безэкипажных катера были уничтожены в северо-западной части Черного моря.

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