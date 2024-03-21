«Мы всех перебьём»: стало известно, что ждёт французских военных на Украине

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Российские военные ликвидируют всех военных, которых Франция отправит на Украину. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью BFMTV.
«Мы всех перебьем, не волнуйтесь», — заявил Толстой.
Он подчеркнул, что Франция должна оценить все возможные риски перед тем, как отправить свои войска на Украину. По словам политика, отправка французских солдат на помощь Киеву «закончится гробами», напомнив, что 147 из 367 прибывших на Украину французских наёмников ликвидированы.
Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал предположение, что армия Франции может занять правобережье Днепра и обеспечить там сохранность Украины.
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