Фото: iStock/Silent_GOS
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге сообщила, что подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на своего коллегу Максима Бужанского, который опубликовал поздравление с Днём Победы.
«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. Это история победителей», – написал парламентарий.Это сообщение заметила Безуглая и заявила, что подаёт «на этого чёрта в СБУ». И пригрозила ведомству, сказав: «Пусть только не отреагируют!».
Ранее сообщалось, что украинцы активно проявляют интерес к традиционному Дню Победы. Именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.
Напомним, что на Украине с 2023 года запрещено праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования победы во Второй мировой войне на 8 мая, как в Европе и США, и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». А 9 мая с тех пор отмечают День Европы.
Читайте также:
Депутат Рады Безуглая заявила о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Выборов на Украине и перемирия с РФ в 2025 году не будет – депутат Рады Безуглая
Депутат Рады Безуглая призвала США остановить поддержку Украины
Анастасия Чинкова