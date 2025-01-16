Выборов на Украине и перемирия с РФ в 2025 году не будет – депутат Рады Безуглая

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сомневается, что украинский конфликт завершится в 2025 году. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Парламентарий убеждена, что в этом году не следует ждать президентских выборов на Украине и перемирия с Россией. По её мнению, конфликт продолжится.
При этом Безуглая признала, что желает, чтобы её прогноз оказался ошибочным. Однако добавила, что реальность нужно принимать.
Ранее в этот день Владимир Зеленский заявил, что шанс завершить конфликт на Украине в этом году есть, однако для этого Киеву необходимо договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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При этом Безуглая признала, что желает, чтобы её прогноз оказался ошибочным. Однако добавила, что реальность нужно принимать.
Ранее в этот день Владимир Зеленский заявил, что шанс завершить конфликт на Украине в этом году есть, однако для этого Киеву необходимо договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова