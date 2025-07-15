Депутат Рады Скороход назвала Минобороны Украины «импотентным органом»
Минобороны Украины является «импотентным органом», который не может выполнять свои функции. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому СМИ.
Парламентарий отметила, что её позицию разделяют не только бойцы ВСУ, но и сами высокопоставленные чиновники оборонного ведомства.
Скороход также высказалась о возможном назначении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны и назвала работу ведомства медленной и неэффективной. Депутат указала на отсутствие должного взаимодействия между Минобороны и ВСУ, отметив, что командование армии позволяет себе не выполнять решения ведомства, которому они должны подчиняться.
Ранее депутат Верховной рады отмечала, что спасение Украины заключается только в завершении конфликта. Также она добавила, что страну покинули в основном женщины, дети и молодые люди.
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