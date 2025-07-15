«Отработанная стратегия»: озвучена цель массовой атаки ВСУ на Воронеж

15 июля 2025, 12:53

Военэксперт Кнутов: ВСУ атаковали жителей Воронежа для давления на Россию

Фото: iStock/Standart

ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.