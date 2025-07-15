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«Отработанная стратегия»: озвучена цель массовой атаки ВСУ на Воронеж

Военэксперт Кнутов: ВСУ атаковали жителей Воронежа для давления на Россию
Фото: iStock/Standart

ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.



Специалист убеждён, что украинские удары были спланированы для создания паники и давления на руководство России с целью вынудить его принять условия киевского режима и Запада.

Кнутов добавил, что США и представители стран НАТО неоднократно реализовывали подобную стратегию в других государствах, поэтому ничего удивительного в произошедшем нет.

Эксперт подчеркнул, что массовые украинские атаки на гражданское населения являются террористическими акциями, требующими соответствующей реакции.

Несмотря на наличие военных объектов в Воронеже, масштабность ударов говорит о том, что они нацелены на причинение вреда мирным жителям.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о как минимум 16 жителях региона, пострадавших от ночной атаки ВСУ. Среди раненых есть несовершеннолетний. Ещё двое людей находятся в тяжёлом состоянии – один мужчина впал в кому, а у другого повреждены лёгкие.

Анастасия Чинкова

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