ВСУ атаковали женщин с плакатом «Мы русские!» в Сумской области

15 июля 2025, 10:47

РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у ВС РФ

Фото: iStock/Diy13

Украинские операторы БПЛА целенаправленно ударили FPV-дронами по двум женщинам, просившим помощи у ВС РФ в Сумской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Кузя в беседе с РИА Новости.