ВСУ атаковали женщин с плакатом «Мы русские!» в Сумской области
Украинские операторы БПЛА целенаправленно ударили FPV-дронами по двум женщинам, просившим помощи у ВС РФ в Сумской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Кузя в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что российский оператор дронов заметил женщин с плакатами «Мы русские!». После этого Кузя отправил свой беспилотник на смену батареи, заметив, что в сторону мирных жительниц уже летит вражеский FPV. После этого раздался удар по дому.
Боец добавил, что после удара одна из женщин упала, а второй удалось убежать. Затем к месту подлетели ещё несколько украинских беспилотников, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.
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