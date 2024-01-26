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Депутат Рады Совсун выступила за мобилизацию женщины в ряды ВСУ

26 января 2024, 17:40
Фото: iStock/Olga Balynska

Фото: iStock/Olga Balynska

Женщин также необходимо мобилизовать в украинскую армию, заявила депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале 5.ua.
«Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости - нужно мобилизовать», — заявил Совсун.

Депутат также подчеркнула, что по Конституции Украины страну должны защищать все граждане, а не только мужчины.


Ранее украинский депутат Давид Арахамия предложил отправлять парламентариев на военную подготовку. По его словам, таким образом депутаты и государственные службы смогут продемонстрировать хороший пример украинцам.

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#украина
#всу
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ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire
26 января 2024, 17:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская авиация и системы противовоздушной обороны за прошедшею неделю сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре «Точки-У», 361 дрон и иные цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали об успешном уничтожении 4 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, трех сопутствующих радиолокационных станций и 6 полевых складов боеприпасов противника. Отмечается, что в плен к российским военнослужащим попали 35 солдат украинских войск.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#россия
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Украина передала России 55 тел российских военных
26 января 2024, 16:12

Фото: iStock/3dmitry

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил депутат Шамсаил Саралиев. Его словам передает РБК.
По его словам, Украина вернула России 55 тел российских военнослужащих. В свою очередь Россия передала Украине 77 тел.

В украинском штабе во вопросы пленных сообщили, что переговоры по обмену телами погибших военных велись длительное время при участии представителей Красного Креста.

Напомним, 24 января конфликтующие стороны планировали совершить обмен пленными. Однако украинская сторона сбила самолет Ил-76, на борту которого находились украинское пленные. Их транспортировали на заранее обусловленное место обмена. Все они погибли. Информации о судьбе украинских военнопленных, которые погибли на разбившемся в Белгородской области Ил-76, пока нет, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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В Раде назвали претендентов на должность главкома ВСУ Залужного
Депутат Рады Безуглая: Залужного могут заменить Мойсюк, Буданов или Сырский
26 января 2024, 14:03

Фото: iStock/alzay

В случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного на его место могут претендовать три человека. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова передает украинское издание «Страна».
«Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутных войск», — говорится в сообщении издания.

При этом Безуглая уточнила, что это всего лишь ее предположения, исходя из личных наблюдений.

Напомним, депутат уже давно находится в конфликте с Залужным. Безуглая считает, что весь генералитет во главе с главкомом ВСУ должны отвечать за отсутствие плана продолжения боевых действий, а также понести наказание за крах летнего украинского контрнаступления.

20 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.


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#депутат
#владимир зеленский
#всу
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Депутат Арахамия предложил отправлять госслужащих на военную подготовку
26 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Collab Media

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять парламентариев и государственных служащих на прохождение военной подготовки, об этом сообщает издание «Левый берег».
«Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение», — прокомментировали ситуацию в издании.

Парламентарий отметил, что военная подготовка депутатов может носить частичный характер.

Напомним, ранее украинский депутат Михаил Цымбалюк заявил, что парламентарии тоже должны подлежать мобилизации. По его мнению, можно отправить на линию боевого соприкосновения столько депутатов, чтобы, при этом, сохранить функционирование правительства Украины.

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#депутаты
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#всу
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TAC: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния
26 января 2024, 12:10

Фото: iStock/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния. Об этом сообщает The American Conservative.
Авторы материала отмечают необходимость для Киева эскалировать конфликт, чтобы получить дополнительную помощь от западных союзников. Сообщается, что положение Владимира Зеленского на посту президента становится все более ненадежным.

Примечательно, что перспективы дальнейшей поддержки киевского режима со стороны Вашингтона на сегодняшний день менее очевидны, чем раньше. Автор статьи просит западные страны оказать влияние на украинского лидера, чтобы такие удары по городам РФ не привели к прямому столкновению между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Ранее член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США.

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#владимир зеленский
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Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам
26 января 2024, 11:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственным за осуществления поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 1 апреля текущего года.

Согласно поручению российского лидера, статус ветерана боевых действий будет присваиваться военным на основании документов о ранении или награждении.

​Ранее глава государства поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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#солдаты
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Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО
Путин поручил доложить о выплатах «Согаз» членам семей погибших участников СВО
26 января 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что исполнить соответствующее поручение необходимо до 1 апреля текущего года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

К назначенному сроку российский лидер также поручил властям регионов при назначении региональных выплат «учитывать членов семей погибших, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ». Примечательно, что данные темы обсуждались во время встречи главы государства с семьями погибших.

Ранее сообщалось, что родные погибших бойцов специальной военной операции получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, данные следуют из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.

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Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов
26 января 2024, 11:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты Америки дали Украине все гарантии поддержки, в том числе в вопросе конфискации российских активов, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Politico.
«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.

На вопрос журналиста о том, как Киев будет действовать в ситуации, которая сложится при избрании на пост американского президента Дональда Трампа, Шмыгаль заявил, что сейчас Украина плотно сотрудничает с администрацией Джозефа Байдена. По словам украинского премьера, Киев уже получил гарантии поддержки от США на 2024 год.

Что же будет в следующем году — Шмыгаль ответить не смог.

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#сша
#украина
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МО: Тульский десантник уничтожил дронами более ста украинских военных
26 января 2024, 10:42

Фото: iStock/valio84sl

Российский десантник из Тулы уничтожил более ста бойцов ВСУ с помощью дронов за время спецоперации, об это рассказали в Минобороны РФ.
Десантник из города Тулы с позывным «Король» также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение одной из боевых задач.

«Начальник расчёта FPV-дронов (с начала специальной военной операции) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что «Короля» называют одним из самых результативных военнослужащих от тульского подразделения ВДВ.

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