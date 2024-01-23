На Украине насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте

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Мужчину насильственно мобилизовали в общественном транспорте в Одессе. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинское издание «Думская».
Отмечается, что военные начали силой выводить украинца из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил остальных пассажиров немедленно вызвать полицию.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкоматов не имеют права проводить проверку документов, а также осуществлять задержание граждан для мобилизации.
Также депутат выступил против расширения полномочий сотрудников военкоматов.
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Анастасия Чинкова