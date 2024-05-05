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В офисе президента Украины Зеленского началась настоящая паника. Она вызвана тяжёлой ситуацией на фронте и растущим недовольством населения страны.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что, несмотря на показную уверенность, спикеры офиса Зеленского охвачены паникой. Западная пресса предрекает Украине дальнейшее отступление армии, потерю территорий и новые жертвы, указал депутат. А киевские чиновники не знают, как провести массовую мобилизацию, под которую союзники выделяли деньги.
Дубинский также добавил, что в обществе возникли вопросы к украинскому военному руководству, особенно после выступления заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который заявил, что ВСУ не способны выйти на границы 1991 года. Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется из-за приближения срока истечения полномочий Зеленского.
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Дубинский также добавил, что в обществе возникли вопросы к украинскому военному руководству, особенно после выступления заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который заявил, что ВСУ не способны выйти на границы 1991 года. Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется из-за приближения срока истечения полномочий Зеленского.
«Уровень напряжённости зашкаливает, и одним запретом Telegram проблемы не решить», — заключил Дубинский.
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Александр Бойцов