Владимир Зеленский
Владимир Зеленский считает массовые потери украинских боевиков величайшей победой, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой». История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является», — сказано в публикации.Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако его план провалился.
Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал об успехах российских войск на курском направлении.
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Никита Кротов