Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
В случае завершения конфликта Владимиру Зеленскому придется провести выборы, поэтому мир его не интересует, заявил программе «Субботние диалоги» словацкий премьер Роберт Фицо.
«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война», — прокомментировал он.При этом, по словам Фицо, глава киевского режима поменял риторику в рамках недавнего брюссельского саммита, заговорив о возможном перемирии.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но он воспользовался военным положением, узурпировав власть в стране.
Ранее публиковалась последняя информация о ходе СВО.
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