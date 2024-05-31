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Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что французские военные отправлены на Украину
31 мая 2024, 19:49
Фото: iStock/Delpixart

Фото: iStock/Delpixart

Украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.
Об этом депутат Рады Украины заявил в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко*, первая группа французских инструкторов уже в пути на Украину.



Незадолго до этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обсуждение отправки военных инструкторов из Парижа в Киев говорит о переходе конфликта в новую фазу.

Ранее наемник из Франции рассказал, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

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*физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#украина
#франция
#военные
ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке
31 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Они направлялись в сторону населённых пунктов Дзержинск и Горловка.

До этого, с 17:30 до 19:20, ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Они выпустили по городу сразу десять натовских снарядов.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии, в которой находятся российские военные объекты. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#всу
#днр
#обстрел
#боеприпас
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Зеленский назвал «самого главного врага» Киева
Зеленский назвал медленные поставки вооружения главным врагом Украины
31 мая 2024, 19:50

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за слишком медленные поставки вооружения Киеву. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
Он поблагодарил партнёров за согласование большого пакета военной помощи в Конгрессе США. Однако за принятием этого пакета последует множество ступеней, прежде чем оружие поступит в украинскую армию. В связи с этим Зеленский назвал медленные поставки «самым главным врагом».

Украинский президент добавил, что много времени уходит и на обучение ВСУ обращению с западной техникой. На это уходят месяцы, после чего столько же приходится ждать оружия.

Ранее в ходе брифинга в Брюсселе Зеленский пополнил «список врагов» Киева. Он включил в него государства, которые ещё не определились с участием в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, лидеры этих стран даже хуже, чем враги. В частности, под критику Зеленского попал президент США Джо Байден, который отказался от участия в конференции.

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#владимир зеленский
#украина
#сша
#помощь
#оружие
#поставки
#джо
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На Украине погиб наемник из Нидерландов
Dutch News: наемник из Нидерландов погиб 20 мая в районе Часова Яра
31 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/razihusin

Наемник из Нидерландов, который служил в украинском «интернациональном легионе», погиб 20 мая в районе Часова Яра. Об этом сообщает Dutch News.
Уточняется, что солдат стал третьим гражданином Нидерландов, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации источника, с момента начала СВО на Украину приехали воевать несколько десятков граждан этого государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. По словам Шольца, участие немецких солдат в конфликте лишь ускорит войну с РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, по данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе солдаты из Франции, Нидерландов, США.

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#нидерланды
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Фёдоров предложил решение проблемы одобрения США использования ВСУ их оружия
31 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров заявил, что для решения проблемы одобрения США использования их оружия ВСУ против России с нашей стороны необходимо направить ядерное оружие в сторону Вашингтона.
«Надо решить две проблемы. Первая – нужно продемонстрировать приверженность международному праву и отменить независимый статус Украины как незаконной территории. И второй, главный пункт – если Америке этого не хватит, надо вернуться к механизму нацеливания нашего стратегического ядерного комплекса на территорию США», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

В то же время на Западе обеспокоились влиянием и распространением российских СМИ на их территориях. Так, The New York Times обратила внимание на то, что западная аудитория читает материалы RT несмотря на блокировки и запреты.

«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов. В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — приводит RT соответствующую публикацию газеты.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявлял, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются чётким предупреждением в адрес РФ.

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#заявление
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#рф
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Украина бьет тревогу из-за новой тактики ВС РФ в зоне СВО
Политолог Бортник: Россия прорвет оборону ВСУ тактикой тысячи порезов
31 мая 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия прорвет фронт при помощи так называемой «тактики тысячи порезов», а ВСУ не успеют перебросить силы. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Со слов Бортника, фронтовая линия увеличивается, а украинские военные не могут держать резервы по всей линии.

«Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» – спрашивает Бортник.

Собеседник резюмировал, ВСУ способны растянуть силы, но такая оборона «сразу порвется».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе для денацификации и демилитаризации Украины.

* признан иноагентом в РФ

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«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске

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#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
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«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
Меркурис: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
31 мая 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ находятся в ловушке в Часове Яре и Волчанске. Такое предположение в своем YouTube-блоге сделал британский эксперт Александр Меркурис.
Он считает, что украинские неонацисты окружены, а именно, находятся в так называемом котле. По словам Меркуриса, в Волчанске украинские военные по факту отрезаны от снабженцев.

«Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же, как и окружение в Волчанске», – резюмировал Меркурис.

До этого глава администрации РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщал об освобождении российскими войсками половины Волчанска. Украинские националисты стянули большие резервы к городу.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе.

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#мир
#украина
#всу
#вс рф
#россия
#война
#спецоперация
#новости
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В Польше появилась информация о частичной мобилизации граждан
Польское агентство PAP опубликовало и удалило заявление о мобилизации с 1 июля
31 мая 2024, 18:04

Фото: iStock/macky_ch

Польское агентство печати опубликовало сообщение, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан, а после удалило публикацию.
Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск решил провести мобилизацию 200 тысяч поляков с 1 июля для отправки их на Украину.

Текст сообщения два раза появлялся в новостной ленте агентства, но позже PAP удалило его и сообщило, что информация не соответствует действительности.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец сообщил, что по факту случившегося проводится расследование. ​Польские СМИ предположили, что это была кибератака.

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#польша
#украина
#мобилизация
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В фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год обратились более 11,5 тыс. человек
31 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год решил более 15 тыс. вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. 31 мая в Подмосковье торжественно отпраздновали годовщину открытия филиала.
«Свыше 15 тыс. обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, порядка 300 выданных удостоверений участников боевых действий – такие результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», – отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по указу президента Владимира Путина. Цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

«За год к нам обратились за помощью более 11,5 тыс. человек, и это не просто цифры. Каждое обращение – это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует разрешения. Мы видим результаты своей работы и гордимся ими», – заявила руководитель филиала Ольга Ермакова.
В здании фонда собрались десятки гостей, в том числе ветераны боевых действий, семьи бойцов и те, кто стоял у истоков фонда. Особо отличившихся наградили в благодарность за вклад в развитие фонда.
«В первую очередь хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам фонда – и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности – руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой. Всегда, когда сюда приходишь, ощущаешь тепло и домашний уют. Желаю оставаться одной большой семьёй», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Она напомнила, что волонтёры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, помогают участникам спецоперации и их семьям решать бытовые вопросы, приносят продукты, помогают по дому. Ранее в фонде организовали два телемоста с передовой, чтобы бойцы могли пообщаться с жёнами и матерями.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фонд помогает в получении всех мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов СВО.

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#миск мо
#минсоцразвития мо
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Зеленский заявил, что получил от США послание по использованию оружия
Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперед»
31 мая 2024, 16:55

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Предводитель киевского режима назвал содержание послания «шагом вперед». Примечательно, что никаких деталей Зеленский раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Накануне лидер США Джо Байден тайно позволил украинским боевикам наносить удары по российской территории.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#лидер
#зеленский
#джо спецоперация
#оружие
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