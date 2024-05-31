Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину

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Украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.
Об этом депутат Рады Украины заявил в своём Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, первая группа французских инструкторов уже в пути на Украину.
Незадолго до этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обсуждение отправки военных инструкторов из Парижа в Киев говорит о переходе конфликта в новую фазу.
Ранее наемник из Франции рассказал, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.
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*физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
По словам Гончаренко*, первая группа французских инструкторов уже в пути на Украину.
Незадолго до этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обсуждение отправки военных инструкторов из Парижа в Киев говорит о переходе конфликта в новую фазу.
Ранее наемник из Франции рассказал, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.
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*физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Алёна Самарева