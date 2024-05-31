«Я в России!»: минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ

Видео: Минобороны РФ
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена ВСУ. Видеозапись предоставили в Минобороны России.
На ней видно и слышно разговоры бойцов с родными, они счастливы, что возвращаются домой.
Военные получили обувь и продукты, теперь они дома. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Украиной удалось вернуть из плена 75 россиян. Взамен такое же количество людей получил Киев.
Бойцов ВС РФ доставят в столицу, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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«Меня обменяли! Я в России!» – говорит один мужчина.
«Родная! Скоро буду!» – говорит второй боец.
«Папа! Сын звонит!» – радуется третий.
Военные получили обувь и продукты, теперь они дома. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Украиной удалось вернуть из плена 75 россиян. Взамен такое же количество людей получил Киев.
Бойцов ВС РФ доставят в столицу, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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Никита Кротов