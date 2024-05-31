Стало известно об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Запорожскую область, есть пострадавшие

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В Запорожской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в городе Пологи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
Сообщается, что в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки было повреждено оборудование. Позже Балицкий сказал, что в результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста. Губернатор добавил, что пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.
Разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.
Разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова