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Владимиру Зеленскому выгоден украинский конфликт для получения денег, поэтому политик не заинтересован в завершении боевых действий. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил британский посол в Москве Иэн Прауд.
«В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт», — сказал дипломат.Он добавил, что Зеленского по его приезду в Вашингтон или в Европу «встречают аплодисментами», относясь «как к герою».
«Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет», — заключил Прауд.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть на Украине при помощи военного положения.
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