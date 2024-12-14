«Ухо востро»: эксперт о планах Зеленского по завершению конфликта на Украине

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Владимир Зеленский вряд ли будет обсуждать с европейскими политиками завершение конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» выразил военный аналитик Василий Дандыкин.
«Нам нужно держать ухо востро, потому что нам нужны те условия, которые выдвигал наш президент. Может быть, сейчас они будут гораздо жестче. Вопросы «что делать» и «как быть», будут прорабатываться, поэтому и собирается эта сходка», — считает эксперт.Он добавил, что на встрече, возможно, поговорят о паузе в боях или так называемом «рождественском перемирии».
«…Но я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет, особенно для нас. Враг отлежится там сколько-то времени, передислоцируется, и снова начнутся военные действия», — резюмировал Дандыкин, вспомнив историю со Стамбульскими соглашениями в 2022 году.
Перед этим на Западе заявили, что Зеленскому невыгодно заканчивать конфликт, ведь он проиграет выборы, а значит, придется освободить президентское кресло. Кроме того, в данном случае речь идет о больших деньгах. Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
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