Депутат раскрыл, что могло стать преградой для сделки России и США

Чепа: преградой для сделки России и США мог стать территориальный вопрос
Вопрос территорий, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, мог стать ключевой преградой на пути к соглашению между Россией и США во время саммита на Аляске, сообщает NEWS.ru.
Ранее сам Трамп после встречи с Путиным воздержался от подробностей о достигнутых согласиях и разногласиях, заявив, что не хотел бы раскрывать эти детали и предполагая, что о них сообщит кто‑то другой публично.
«Основной проблемой, очевидно, стали сложности в решении территориального вопроса», — сказал собеседник.
Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа проходил 15 августа на протяжении практически трех часов. Всего поездка российского лидера на Аляску заняла около пяти часов. Отмечено, что урегулирования кризиса достигнуто не было, но американская сторона подчеркивала, что на это есть значительные шансы.