Депутат раскрыл, что могло стать преградой для сделки России и США

16 августа 2025, 16:48

Чепа: преградой для сделки России и США мог стать территориальный вопрос

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Вопрос территорий, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, мог стать ключевой преградой на пути к соглашению между Россией и США во время саммита на Аляске, сообщает NEWS.ru.





Ранее сам Трамп после встречи с Путиным воздержался от подробностей о достигнутых согласиях и разногласиях, заявив, что не хотел бы раскрывать эти детали и предполагая, что о них сообщит кто‑то другой публично.





«Основной проблемой, очевидно, стали сложности в решении территориального вопроса», — сказал собеседник.